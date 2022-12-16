Губернатор Владислав Шапша предложил обсудить создание нового футбольного стадиона в Калуге

Вечером в четверг, 15 декабря, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел прямой эфир в «ВКонтакте». Один из вопросов касался строительства нового футбольного стадиона в Калуге.

- Что касается стадиона, давайте обсудим со спортивной общественностью, почему нет? – отметил он. - Если такой вопрос стоит. Если такая потребность есть. Можно над этим работать. Кстати футбольный клуб «Калуга» показал очень хороший результат в этом году. Мы поддерживаем команду. Общаемся с руководством клуба. Хочу порадоваться и поблагодарить всех тех, кто принял в этом участие – тренерский состав, конечно, и ребят, которые там играют. Прекрасный результат. Так держать.

Напомним, «Калуга» заняла второе место в своей группе во втором дивизионе.

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