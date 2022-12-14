Гол калужского футболиста признали лучшим в Юношеской лиге

Юношеская футбольная лига подвела итоги голосования на лучший гол сезона в зоне «Центр». Эту награду выиграл 14-летний Назар Пучков из спортивной школы «Калуга», сообщили в среду, 14 декабря, в министерстве спорта Калужской области.

В домашнем матче с ярославским «Шинником» Назар забил прямым ударом с углового.

По итогам сезона «Калуга» заняла последнее место в турнирной таблице своей зоны. На счету нашей команды 17 очков в 18 играх.

Лучший гол сезона в исполнении Назара Пучкова.

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