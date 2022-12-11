Калужане выиграли медали в Москве
Воспитанники спортивной адаптивной школы «Эверест» завоевали в Москве медали.
В столице прошел гран-при «Московские Звезды» среди победителей и призёров чемпионата России по каратэ (спорт глухих).
Золотую медаль завоевал среди мужчин в весовой категории до 67 килограммов Денис Лобанов, а третье место занял Илья Французов.
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