Калужане выиграли медали в Москве

Воспитанники спортивной адаптивной школы «Эверест» завоевали в Москве медали.

В столице прошел гран-при «Московские Звезды» среди победителей и призёров чемпионата России по каратэ (спорт глухих).

Золотую медаль завоевал среди мужчин в весовой категории до 67 килограммов Денис Лобанов, а третье место занял Илья Французов.

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