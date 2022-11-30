Два калужских рыбака попали в сборную России

Во Владикавказе на реке Камбилеевка завершился чемпионат Пригородного района. Он стал заключительным соревнованием для отечественных спиннингистов с берега после итогов чемпионата и Кубка России, сообщили в среду, 30 ноября, в калужском министерстве спорта.

По итогам выступления представители сборной Калужской области Кирилл Кузнецов и Аркадий Пак включены в сборную России.

Команда будет состоять из восьми человек, которые посоревнуются уже в 2023 году.

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