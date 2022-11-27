Калужанка обновила рекорд России
В Казани завершился национальный чемпионат по плаванию в 25-метровом бассейне.
Сборная Калужской области завоевала семь наград.
Четыре золотые медали выиграла Мария Каменева. Наша спортсменка дважды обновила рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем.
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