Футбольный клуб «Калуга» сыграет за первое место
В воскресенье, 13 ноября, пройдут заключительные матчи Второй лиги чемпионата России.
Футбольный клуб «Калуга» на тренировочной площадке «Спутник» (Тульское шоссе, 57) сыграет с раменским «Сатурном».
В случае успеха наши команда займет первое место по итогам осенней части турнира.
Встреча начнется в 14:00.
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