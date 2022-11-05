«Калуга» уступила «Космосу»

В субботу, 5 ноября, прошли матчи 20-го тура Второй лиги чемпионата России. Футбольный клуб «Калуга» принимал на своем поле в важном поединке команду «Космос» из Долгопрудного.

Гости открыли счет уже на шестой минуте. А главный эпизод встречи случился в середине первого тайма. Полузащитник калужан Александр Егурнев получил красную карточку.

После перерыва «Космос» забил еще два мяча в ворота нашей команды.В концовке матча Иван Хлебородов сократил преимущество гостей.

1:3 – ФК «Калуга» уступает.

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В 21-ом туре наши футболисты сыграют в гостях с пензенским «Зенитом».

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