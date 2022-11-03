В Калужской области скончался тренер по боксу Николай Тимошенков

В среду, 2 ноября, в Кондрово прошло прощание с известным местным тренером по боксу Николаем Тимошенковым. Он умер несколько дней назад, рассказали в сообществе «Федерация бокса Кондрово».

Тимошенкову было 65 лет.

Как отмечают его ученики, он был первым, кто начал учить детей боксу в Кондрово.

- Николай Николаевич был примером мужского поведения, воспитанности для всех ребят, - говорится в сообщении о его смерти. - Он влиял на их жизни, благодаря ему многие стали теми, кем являются.

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