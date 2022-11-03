Калужские хоккеисты сыграют с соперниками из Орла

В субботу, 5 ноября, хоккейная команда «Калуга» проведет очередной матч в рамках Юниорской хоккейной лиги.

Во Дворце спорта юные спортсмены сыграют с соперниками из города Орла. Команда называется «Ледовое поколение».

Матч начнется в 14:00. Вход на трибуны свободный.

Как сообщили в областном министерстве спорта, ранее на игры калужан собиралось по 2000 зрителей.

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