Калужские хоккеисты сыграют с соперниками из Орла
В субботу, 5 ноября, хоккейная команда «Калуга» проведет очередной матч в рамках Юниорской хоккейной лиги.
Во Дворце спорта юные спортсмены сыграют с соперниками из города Орла. Команда называется «Ледовое поколение».
Матч начнется в 14:00. Вход на трибуны свободный.
Как сообщили в областном министерстве спорта, ранее на игры калужан собиралось по 2000 зрителей.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!