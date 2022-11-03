Футбольный клуб «Калуга» проведет важнейший матч

В субботу, 5 ноября, пройдут матчи Второй лиги чемпионата России. Осенняя часть сезона входит в решающую стадию.

В 14:00 на тренировочной площадке «Спутник» футбольный клуб «Калуга» сыграет с подмосковным «Космосом».

Напомним, что наша команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Космос» успешно проводит матчи осенью. Подмосковный клуб также идет в числе первых шести команд, которые весной разыграют медали чемпионата.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.