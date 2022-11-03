Футбольный клуб «Калуга» проведет важнейший матч
В субботу, 5 ноября, пройдут матчи Второй лиги чемпионата России. Осенняя часть сезона входит в решающую стадию.
В 14:00 на тренировочной площадке «Спутник» футбольный клуб «Калуга» сыграет с подмосковным «Космосом».
Напомним, что наша команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Космос» успешно проводит матчи осенью. Подмосковный клуб также идет в числе первых шести команд, которые весной разыграют медали чемпионата.
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