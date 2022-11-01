В Калуге пройдет Суперкубок Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. Во вторник, 1 ноября, об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Игры с участием 12 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Сербии состоятся в субботу, 12 ноября, во дворце спорта «Центральный».

В программе Суперкубка также заявлено выступление рэпера BLIZKEY. Кроме него выступят и другие исполнители.

Вход на трибуны будет свободным.

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