В Калуге зимой собираются залить 11 катков

Предстоящей зимой в Калуге собираются залить 11 уличных катков. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили на планерке в городской управе.

По сравнению с прошлым годом, катков станет на один больше. Новый зальют в деревне Лихуны.

Для заливки катков городские службы ждут достаточное количество снега и морозов.

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