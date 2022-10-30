Футболисты «Калуги» добились победы в Химках
Во Второй лиге чемпионата России прошли матчи 19-го тура.
Футбольный клуб «Калуга» в гостях встречался с молодежной командой «Химок».
Уже на четвертой минуте поединка Алексей Пустозеров открыл счет. Удвоил преимущество калужан во втором тайме капитан команды Дмитрий Гузь.
По ходу матча в Химках выпал снег. Поэтому последние полчаса поединка получились безрезультативными.
2:0 – победа «Калуги», которая продолжает лидировать в турнирной таблице.
Видео голов можно посмотреть в нашем телеграм-канале.
5 ноября наша команда сыграет еще один важный матч. На своем поле калужане выяснят отношения с подмосковным клубом «Космос».
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