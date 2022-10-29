Футболисты «Калуги» сыграют с «Химками»
В воскресенье, 30 октября, пройдут матчи 19-го тура Второй лиги чемпионата России.
Футбольный клуб «Калуга» встретится в гостях с молодежной командой подмосковных «Химок». Встреча начнется в 16:00.
Напомним, что наши футболисты идут на первом месте в турнирной таблице. «Химки-М» занимают седьмое место.
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