Футболисты «Калуги» сыграют с «Химками»

В воскресенье, 30 октября, пройдут матчи 19-го тура Второй лиги чемпионата России.

Футбольный клуб «Калуга» встретится в гостях с молодежной командой подмосковных «Химок». Встреча начнется в 16:00.

Напомним, что наши футболисты идут на первом месте в турнирной таблице. «Химки-М» занимают седьмое место.

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