Футболисты «Калуги» сыграют в Химках

В воскресенье, 30 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет в подмосковных Химках очередной матч во втором дивизионе первенства России.

Соперником нашей команды будет «Химки-М».

На данный момент в турнирной таблице «Калуга» занимает первое место с 41 очком. «Химки-М» - на седьмой строчке с 27 баллами.

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