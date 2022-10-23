В Ферзиково прошел турнир по боксу в память о погибшем ефрейторе
В субботу, 22 октября, в Ферзиково состоялся открытый турнир по боксу памяти погибшего ефрейтора гвардии Магомеда Рашидова. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания Калужской области Сослан Такаев.
- Магомед Рашидов был жителем Ферзиково, занимался боксом на малой Родине. Героически погиб на Украине, - сообщил Такаев. - Оказал безвозмездную помощь организаторам в закупке подарков для участников турнира.
Магомед Рашидов награжден Орденом Мужества посмертно.
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