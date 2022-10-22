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«Обнинск» победил «Дагестан» в Махачкале

Владимир Кравчук
Опубликовано: 22.10.2022 20:28 0 188
«Обнинск» победил «Дагестан» в Махачкале

Мужская команда волейбольного клуба «Обнинск» добилась сегодня важной победы в третьем туре Высшей лиги «Б». Подопечные Сергея Киндинова встречались в Махачкале с местным «Дагестаном».

До очной встречи команды не испытывали горечи поражения. Так что в этом поединке должен был стать известен промежуточный лидер чемпионской гонки.

Первый сет ВК «Обнинск» выиграл на тай-брейке – 29:27. А вот вторая партия началась для нашей команды со счета 0:8. Догнать «Дагестан» волейболисты из Калужской области не смогли – 15:25.

Третий и четвертый сет сложились для обнинцев куда удачнее – 25:21, 25:22.

В итоге наша команда добилась важной победы со счетом 3:1 и возглавила турнирную таблицу.

- В первой партия была настоящая борьба, мы смогли победить со счетом 29:27. Во втором сете немного провалили прием. Волейболисты «Дагестана» хорошо подавали, - прокомментировал исход матча главный тренер ВК «Обнинск» Сергей Киндинов. – В третьем и четвертом сетах наши ребята хорошо себя показали. Выделять никого не буду. Мы сегодня сыграли как настоящая команда. Парни бились, хорошо действовали в защите. Та работа, что мы делаем на тренировках, дает постепенно свои плоды.

Видео решающих моментов четвертого сета смотрите в нашем телеграм-канале. 

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 22.10.2022 20:28 0 188
Тэги: спорт волейбол обнинск
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