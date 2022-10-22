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В Калуге завершился ремонт малого бассейна в школе «Труд»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2022 10:02 0 257
В Калуге завершился ремонт малого бассейна в школе «Труд»

В Калуге рабочие смогли досрочно завершить ремонт малого бассейна в спортивной школе «Труд». Об этом 21 октября сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

По его словам, системы бассейны износились за 30 лет его существования.

Ремонт удалось завершить на 10 дней раньше срока. Но открытие пройдет 31 октября. 

Сеансы свободного плавания начнутся 1 ноября.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.10.2022 10:02 0 257
Тэги: спорт
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