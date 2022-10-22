Хоккеисты «Калуги» сыграют с «Соколом»

В субботу, 22 октября, хоккейный клуб «Калуга» продолжит выступление в Юниорской лиге.

Во Дворце спорта наша команда примет «Сокол» из тамбовского города «Уварово». Начало игры в 17:00. Вход на трибуны свободный.

На днях калужане вернулись из Тамбова, где провели матчи с тем же «Соколом» и «Тамбовом». Обе встречи завершились победой «Калуги» - 4:1 и 2:1.

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