Футболисты «Калуги» сыграют дома с соперниками из Владивостока

В четверг, 20 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет очередной матч в рамках первенства России.

На тренировочной базе «Спутник» в 15:00 начнется матч с «Динамо-Владивосток».

- Время начала матча обусловлено отсутствием должного освещения на стадионе. Просим прощения! – говорится в сообщении калужского клуба.

На данный момент «Калуга» лидирует в своей группе второго дивизиона. Команда из Владивостока занимает четвертое место, отставая на шесть очков.

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