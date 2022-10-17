В Калуге открыли новую футбольную площадку

15 октября в микрорайоне «Малинники» открылась новая футбольная площадка.

В торжественной церемонии приняли участие Городской Голова Дмитрий Денисов и депутат Городской Думы Михаил Васильев.

- Мы уверены, что новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков. Пусть на нашей спортивной площадке вырастет не одно поколение активных и здоровых людей! – подчеркнул Михаил Васильев.

Воспитанники спортивной школы «Торпедо» устроили показательные выступления.

Для детей были организованы конкурсы, игры, мастер-классы и спортивные состязания.

Для всех желающих работала площадка по выполнению нормативов комплекса ГТО.

Завершился спортивный праздник футбольным матчем между командами «Торпедо» и сборной микрорайона.

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