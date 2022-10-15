В Калуге прошел мастер-класс по прыжкам в воду

В пятницу, 14 октября, в Калуге во Дворце спорта прошел открытый мастер-класс по прыжкам в воду.

Прыжки с трамплинов высотой от одного до 10 метров демонстрировали бронзовые призеры Олимпийских Игр 2020 года в Токио в синхронных прыжках, чемпионы России и победители первенств России, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

Мастер-класс был рассчитан в первую очередь на спортсменов школы олимпийского резерва «Труд». Но на трибунах собрались и простые зрители. Всего за прыжками наблюдали 400 человек.

- Прыжок длится доли секунды, а скорость спортсменов достигает 35-50 км/ч, - отметили в Минспорта.

Видео смотрите по ссылке.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.