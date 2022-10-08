В Калуге скончался известный футболист Денис Сидоров

В пятницу, 7 октября, в возрасте 36 лет умер известный калужский футболист Денис Сидоров. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Калуга».

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Сидоров выступал за калужский «Локомотив», подольский «Витязь» и «Калугу». На профессиональном уровне провел 139 поединков. В 2010 году был признан лучшим защитником «Калуги».

Прощание с игроком пройдет во вторник, 11 октября.

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