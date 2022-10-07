В Калужской области 53-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Около 17:00 в четверг, 6 октября, в жилом доме на Сиреневом бульваре в Воротынске произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, кухня квартиры загорелась из-за непотушенной сигареты.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 53-летнего мужчины.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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