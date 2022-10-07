В Калуге вручены награды победителям правобережной спартакиады

40 лет назад на Правобережье Калуги был введён в эксплуатацию первый жилой дом.

В преддверии юбилея, с 11 сентября по 2 октября прошла спартакиада среди команд микрорайона.

В турнире приняли участие две школы и три предприятия. Участники соревновались в общефизической подготовке, большом и настольном теннисе, плавании и петанке.

6 октября в общественном центре ТОС «Правобережье» собрались представители команд для подведения итогов, вручения призов и медалей.

1 место заняла команда школы №50,

2 место – команда школы №45,

3 место – команда ELMAT Group.

- Радует, что среди участников и победителей спортсмены-любители разных возрастов. Правобережцы всегда были очень активными, и сегодня молодое поколение подтверждает, что жизнь на Правом берегу становится насыщеннее. Интерес к спартакиаде растёт, благодарю всех участников и надеюсь, что в следующем году в спартакиаде примет участие ещё больше команд, – прокомментировала депутат Городской Думы, председатель ТОС «Правобережье» Эльвира Капитонова.

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