«Калуга» сыграет с «Балашихой»
В субботу, 8 октября, пройдут матчи Второй лиги чемпионата России. Футбольный клуб «Калуга» на своем поле примет подмосковную команду «Балашиха». Игра начнется на тренировочной площадке «Спутник» (Тульское шоссе, 57) в 16:00.
В первом круге наши футболисты в гостях добились победы со счетом 2:1.
На данный момент калужане идут на втором месте в турнирной таблице, хотя еще недавно лидировали с большим отрывом.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!