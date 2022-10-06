«Калуга» сыграет с «Балашихой»

В субботу, 8 октября, пройдут матчи Второй лиги чемпионата России. Футбольный клуб «Калуга» на своем поле примет подмосковную команду «Балашиха». Игра начнется на тренировочной площадке «Спутник» (Тульское шоссе, 57) в 16:00.

В первом круге наши футболисты в гостях добились победы со счетом 2:1.

На данный момент калужане идут на втором месте в турнирной таблице, хотя еще недавно лидировали с большим отрывом.

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