В Калуге проходит всероссийский волейбольный турнир
На базе ФОК «Юбилейный» стартовал пятый Всероссийский турнир по волейболу среди юношеских команд, посвящённый памяти Заслуженного тренера России Вячеслава Григорьевича Сидоренко.
Турнир проводится пятый год подряд и каждый раз в нем принимает участие все большее количество команд из разных городов России. В этом году в турнире участвует 14 команд из Москвы, Орла, Тулы, Тамбова, Липецка, Мичуринска, Кром, Старого Оскола, Подольска, Рязани, Санкт-Петербурга и Калуги.
Напутствовали спортсменов депутаты Городской Думы Роман Коптеев и Роман Захаров.
- Вячеслав Григорьевич воспитал не одно поколение волейболистов, я также один из его воспитанников. Он привил нам любовь к летающему мячу. Поздравляю участников с началом турнира, желаю ребятам красивой игры и уверенных побед, – прокомментировал Роман Захаров.
28 сентября Городской Думой Калуги было принято решение присвоить Спортивной школе № 1 имя заслуженного тренера России Вячеслава Григорьевича Сидоренко.
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