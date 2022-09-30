Калужские футболисты выиграли первый матч в «Золотой группе»

В первом турнире Юношеской футбольной лиги Центр среди игроков 2007 года рождения начались решающие матчи. В этих соревнованиях выступает наша команда, составленная на базе спортивных школ «Калуга» и «Торпедо».

В среду, 30 сентября, прошел важный матч. Калужане принимали костромского «Динамо». Причем, успех получился волевым. Ведь «бело-голубые» открыли счет уже 25-ой минуте.

Под занавес первого тайма Кирилл Митрохин восстановил паритет.

А после перерыва наши футболисты доказали свое преимущество. Все тот же Кирилл Митрохин оформил хет-трик,

3:1 – первая победа калужан в «Золотой группе», где разыгрываются медали ЮФЛ Центр.

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