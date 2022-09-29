Второй матч Юниорской хоккейной лиги пройдет в Калуге 1 октября
В ближайшую субботу, 1 октября, в Калуге пройдет матч второго тура Юниорской хоккейной лиги.
На лед Дворца спорта «Центральный» выйдут клубы «Калуга» и «Брянск». Возраст спортсменов – до 18 лет.
Начало матча в 14:00. Вход свободный.
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