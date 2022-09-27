«Сокол» подрезал крылья «Калуге», а на пятки ей наступает «Салют»

В понедельник, 26 сентября «Калуга» играла с одним из лидеров группы – саратовским «Соколом». Этот клуб также, как и белгородский «Салют», ставит своей целью отнять у нашей команды лидерство. И почин в этом направлении был сделан весьма серьезный. Калужане уступили со счетом 1:3.

На 16 минуте саратовец Виталий Горлуев открыл счет, но на перерыв команды ушли, сохранив статус кво, благодаря голу Ивана Хлебородова в добавленное к первому периоду время.

Однако во второй половине встречи «Сокол» провел в наши ворота два безответных мяча.

Несмотря на то, что ФК «Калуга» продолжает возглавлять турнирную таблицу, ближайшие преследователи имеют все шансы, чтобы потеснить нас с первого места. Отставание «Салюта» от «Калуги» составляет всего два очка.

И следующий матч наш клуб проведет как раз в Белгороде. Так что воскресная игра 2 октября станет ключевым событием 14 тура. Именно он решит, сохранит ли «Калуга» свое лидерство или потеряет его. Калужанам достаточно будет ничьей, чтобы уцепиться за первую строчку, а вот «Салюту» необходима победа и нет сомнений, что этот клуб попытается использовать преимущества родного поля по максимуму.

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