Футболисты «Калуги» лидерами завершили первый круг чемпионата

В воскресенье, 18 сентября, завершился первый круг во второй лиге первенства России по футболу. «Калуга» в этот день в гостях противостояла подмосковной «Коломне».

Игра завершилась вничью 0:0.

После 11 туров на счету «Калуги» 26 очков и первое место. Ближайшими преследователями остаются белгородский «Салют» (23 очка) и саратовский «Сокол» (21 очко).

Следующий матч «Калуга» проведет дома 22 сентября с той же «Коломной».

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