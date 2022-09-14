Калужан позвали на «Кросс нации»

В среду, 14 сентября, на заседании областного правительства, которое провел губернатор Владислав Шапша, региональный министр спорта Олег Сердюков рассказал о самых массовых осенних мероприятиях, в которых смогут принять участие сторонники активного образа жизни.

Ежегодно в сентябре стартует спартакиада среди команд органов исполнительной и законодательной власти. В этом году, по традиции, она началась с фестиваля спорта, который прошел 10 сентября на «Арене Анненки».

- Состязания всегда проходят эмоционально и привлекают многих болельщиков, особенно зрелищным стало перетягивание каната, - отметили в правительстве.

Министр напомнил, что 17 сентября в Калуге на улице Кирова пройдет «Кросс нации». Регистрация участников начнется на Театральной площади в 9:00. Каждому участнику будет выдан нагрудный номер, а победители получат кубки. Принять участие в стартах могут все желающие.

Владислав Шапша поблагодарил профильное министерство за ответственное отношение к развитию массового спорта и отметил, что «обязательно будем развивать это направление и дальше».

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