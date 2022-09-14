«Калуга» проведет первый матч в Юниорской хоккейной лиге 21 сентября

В следующую среду, 21 сентября, команда «Калуга» проведет свой первый матч в Юниорской хоккейной лиге. Соперниками наших спортсменов станет команда «Созвездие» из Воронежа - победитель прошлого сезона. Начало – в 17:30.

- В мае приняли решение о создании юниорской хоккейной команды Калужской области, - рассказал вечером 13 сентября губернатор Владислав Шапша. - И уже 21 сентября во Дворце спорта «Центральный» состоится первый в истории матч Юниорской хоккейной лиги с участием команды из нашего региона!

Основной костяк «Калуги» - парни из спортивной школы «Космос» 2005-2006 годов рождения. Их усилили лучшими хоккеистами региона.

- У нас в пяти спортшколах есть отделения хоккея, - напомнил Владислав Шапша.

Сезон в Юниорской хоккейной лиге продлится до весны. Калужане сыграют с каждой из 12 команд группы «Б».

Калужан зовут поддержать юных спортсменов во Дворце спорта 21 сентября.

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