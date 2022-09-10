Лидирующая в чемпионате «Калуга» сыграет с саратовским «Соколом»
В субботу, 10 сентября, пройдут матчи десятого тура Второй лиги чемпионата России по футболу.
Футбольный клуб «Калуга», который лидирует в своей зоне, встретится с ближайшим преследователем – саратовским «Соколом».
В активе нашей команды 25 очков из 27 возможных. «Сокол» отстает на восемь баллов.
Поединок пройдет начнется в 16:30 на тренировочной площадке «Спутник» в Калуге (Тульское шоссе, 57).
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