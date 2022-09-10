Лидирующая в чемпионате «Калуга» сыграет с саратовским «Соколом»

В субботу, 10 сентября, пройдут матчи десятого тура Второй лиги чемпионата России по футболу.

Футбольный клуб «Калуга», который лидирует в своей зоне, встретится с ближайшим преследователем – саратовским «Соколом».

В активе нашей команды 25 очков из 27 возможных. «Сокол» отстает на восемь баллов.

Поединок пройдет начнется в 16:30 на тренировочной площадке «Спутник» в Калуге (Тульское шоссе, 57).

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