Калужские футболисты убрали территорию возле стадиона «Анненки»

Во вторник, 6 сентября, более 50 спортсменов из областной столицы приняли участие в акции в поддержку международной премии «Экология – дело каждого».

На уборку территории возле стадиона «Анненки» вышли игроки клуба «Калуга» и наша команда, которая участвует в первом турнире Юношеской футбольной лиги Центр.

Всего спортсменами было собрано 35 мешков мусора.

Эта акция имеет большое значение для молодых калужан, которые выступают в Юношеской футбольной лиге. Ведь помимо повышения уровня мастерства в ЮФЛ ставят задачу социального воспитания игроков.

- Для нас это полезный опыт. Ребята видят, как много мусора вокруг нас, - сказал тренер спортивной школы «Калуга». – Наши воспитанники, приняв участие в проекте «ЮФЛ Забота», сегодня хорошо поработали. И вряд ли у них самих теперь возникнет желание выбрасывать мусор в неположенном месте.

Всего в экоакции примут участие около полутора тысяч юных футболистов со всей страны, играющих в первенстве ЮФЛ.

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