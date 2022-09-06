В Калуге бассейны Дворца спорта закрыли до 10 сентября

Бассейны калужского Дворца спорта будут закрыты до 10 сентября. Об этом сообщил региональный министр спорта Олег Сердюков.

Такие меры приняты из-за проведения профилактических работ на котельной по улице Веры Андриановой. Именно оттуда в бассейны поступает теплая вода.

- Уверен, что специалисты жилищно-коммунального хозяйства Калуги завершат запланированные работы до конца этой недели, - прокомментировал Сердюков.

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