Футболисты «Калуги» победили белгородский «Салют» и продолжают лидировать

Во Второй лиге чемпионата России прошли матчи девятого тура.

Футбольный клуб «Калуга», который лидирует в турнирной таблице, встречался с ближайшим преследователем – белгородским «Салютом».

В важнейшем поединке наши спортсмены продемонстрировали характер и добились победы.

В середине первого тайма капитан калужан Дмитрий Гузь после передачи Ивана Хлебородова забил единственный гол в этой встрече.

Видео решающего момента матча и поздравление футболистов смотрите в нашем телеграм-канале.

Наша команда продолжает лидировать. После девяти туров калужане набрали 25 очков. В активе подопечных Дмитрия Хомухи восемь побед и одна ничья.

В субботу, 10 сентября, футбольный клуб «Калуга» вновь сыграет дома. На этой раз соперником нашей команды станет еще одна команда из лидирующей группы – саратовский «Сокол».

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