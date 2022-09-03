Студенческая спортивная регата прошла в Калуге 3 сентября

В субботу, 3 сентября, на набережной Яченского водохранилища состоялась Студенческая спортивная регата. Об этом сообщили в министерстве спорта Калужской области.

Соревнование по водным видам спорта между студентами проходит уже в третий раз. Первый раз в 2020 году в регате участвовали только вузы. Год спустя к ним добавились ссузы.

В турнире этого года за победу боролись три вуза: 2 команды от МГТУ им. Н.Э. Баумана, КГУ им. К.Э. Циолковского, МСХА им. К А. Тимирязева. А также три ссуза: 2 команды от КТЭП, ККМТ, КИПК.

Турнир прошел по академической гребле, ЯЛ-6, байдаркам и каноэ. Абсолютным чемпионом стала команда КТЭП-1.

Студенческая регата в общей сложности собрала около 100 спортсменов. Кроме соревнований, в программе были показательные выступления и мастер-классы.

Параллельно на набережной представили различные активности и провели турнир по баскетболу 3х3.

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков наградил Почетной грамотой министерства основоположника гребного спорта в регионе Андрея Виноградова.





Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.