Волейболистки из Калужской области выиграли бронзовые медали Кубка России

В Москве завершается национальный кубок по пляжному волейболу.

Бронзовые медали престижного турнира сегодня выиграли игроки ВК «Обнинск» Арина Ряжнова и Елизавета Губина.

В матче за третье место спортсменки из Калужской области добились победы над командой столичного «Динамо» в составе Александры Ганенко и Анастасии Фроловой – 2:0 (21:19, 21:15).

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Таким образом, игроки волейбольного клуба «Обнинск» Арина Ряжнова и Елизавета Губина завоевали бронзовые медали Кубка России.

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