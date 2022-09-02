Футбольный клуб «Калуга» сыграет с главным преследователем

В субботу, 3 сентября, пройдут матчи второй лиги чемпионата России. Футбольный клуб «Калуга» на тренировочной площадке «Спутник» (Тульское шоссе, 57) встретится с белгородским «Салютом».

Наша команда после восьми туров идет на первом месте. В активе подопечных Дмитрия Хомухи 22 очка из 24-х возможных. Белгородцы – вторые. Они отстают на пять баллов.

Матч начнется в 16:30.

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