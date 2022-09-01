Калужанин возглавил министерство спорта и молодежной политики Кировской области

Директор калужской спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова Сергей Сулик возглавил министерство спорта и молодежной политики Кировской области. Об этом сообщили в калужском минспорта.

Сулику 30 лет. Ранее он профессионально играл в футбол, а в последнее время возглавлял спортивную школу.

- Сергей Сулик много сил вложил в развитие гребного спорта в регионе, совершенствовал профессиональное мастерство, зарекомендовал себя грамотным, компетентным руководителем, проявил себя как эффективный менеджер, - говорится в заявлении министерства спорта.

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