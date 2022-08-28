Калужский губернатор второй раз за выходные пробежал пять километров

В воскресенье, 28 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в Белгородском полумарафоне. Он пробежал дистанцию в пять километров.

- Вчера с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым вместе были на завершении IT-смены в калужском лагере «Сокол». И пробежали на Калужском космическом марафоне. А сегодня уже в Белгороде приняли участие в Белгородском полумарафоне, - рассказал Владислав Шапша на своих страницах в соцсетях. - Бежал также пять километров. А заодно подсмотрел интересные фишки для следующего марафона в Калуге.

Напомним, в «Калужском марафоне» приняли участие 4000 человек. Среди вышедших на старт были жители 295 городов.

- Были совсем малыши – молодые мамы и папы бежали с колясками свою дистанцию, - рассказывал накануне глава Калужской области. - А сколько молодежи! Это очень круто! Восхищаюсь старшим поколением. Вот это закалка! Еще раз хочу поблагодарить коллективы предприятий, которые выставили свои команды. Их становится все больше.

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