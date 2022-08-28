В Калуге 10 команд играют в волейбол на набережной Оки

В воскресенье, 28 августа, на набережной Оки в районе Гагаринского моста организовали соревнования по пляжному волейболу.

На них приехали 10 команд из районов Калужской области.

Песок для площадки завезли из Перемышльского района.

Напомним, строительство набережной на левом берегу Оки еще продолжается. Однако соревнования по волейболу все равно решили провести по ранее утвержденному плану.

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