В Калуге «Космический марафон» пробежали 4000 человек

Главным спортивным событием Дня города в Калуге стал «Космический марафон». В субботу. 27 августа, он собрал около 4000 участников.

Любители бега преодолевали одну из трех дистанций – 5, 10 или 21 километр. Участие было платным, но свободные места закончились задолго до старта.

Старт находился на набережной Яченского водохранилища. Задействована была и новая легкоатлетическая дорожка стадиона в сквере Волкова. А бегуны на полумарафонской дистанции в 21 километр соревновались на подъездной дороге от трассы М3 «Украина» - движение до Анненок было перекрыто.

Победителям среди мужчин и женщин вручили сертификаты на 15 000 рублей.

Смотрите наш видеообзор с «Космического марафона» 2022 года:

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