В Калуге несколько тысяч человек съехались на «Космический марафон»
Утром в субботу, 27 августа, на набережной Яченского водохранилища стартует главное спортивное событие Дня города – «Космический марафон».
Участники пробегут 5, 10 или 21 километр.
В районе места проведения соревнований утром уже было не протолкнуться. Парковки все заполнены, участников подвозили целыми автобусами.
С количеством туалетов организаторы, похоже, промахнулись. За 20 минут до старта в очереди к кабинкам находилось около 100 человек.
Напомним, движение на дамбе водохранилища и до самых Анненок перекрыто.
Побегут марафон и два губернатора – калужский Владислав Шапша и белгородский Вячеслав Гладков.
Видео с марафона смотрите в нашем телеграме.
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