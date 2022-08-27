В Калуге несколько тысяч человек съехались на «Космический марафон»

Утром в субботу, 27 августа, на набережной Яченского водохранилища стартует главное спортивное событие Дня города – «Космический марафон».

Участники пробегут 5, 10 или 21 километр.

В районе места проведения соревнований утром уже было не протолкнуться. Парковки все заполнены, участников подвозили целыми автобусами.

С количеством туалетов организаторы, похоже, промахнулись. За 20 минут до старта в очереди к кабинкам находилось около 100 человек.

Напомним, движение на дамбе водохранилища и до самых Анненок перекрыто.

Побегут марафон и два губернатора – калужский Владислав Шапша и белгородский Вячеслав Гладков.

Видео с марафона смотрите в нашем телеграме.

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