Обнинские волейболисты выиграли «бронзу» Спартакиады сильнейших

В Москве завершается турнир по пляжному волейболу в рамках Спартакиады сильнейших спортсменов России.

В пятницу, 26 августа, прошли полуфиналы и матчи за медали.

Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко добились победы в поединке за третье место. Наши парни победили команду Санкт-Петербурга в составе Никиты Эверта и Алексея Архипова – 2:0 (21:19, 21:14).

Таким образом, игроки волейбольного клуба «Обнинск» выиграли бронзовые медали первой в истории Спартакиады сильнейших спортсменов России.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.