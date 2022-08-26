Футбольный клуб «Калуга» победил на последних минутах

В Орехово-Зуево стартовал восьмой тур во Второй лиге чемпионата России.

Футбольный клуб «Калуга» в ранге лидера турнира встречался с командой «Балашиха».

Матч получился сложным для наших спортсменов. Лишь на 38-ой минуте Артем Самсонов воспользовался ошибкой номинальных хозяев поля и открыл счет.

«Балашиха» восстановила статус-кво после перерыва. И все же на 89-ой минуте Иван Хлебородов принес победу «Калуге» - 2:1.

Наша команда по-прежнему с большим отрывом возглавляет турнирную таблицу.

В субботу, 3 сентября, калужане в важнейшем матче примут на своем поле белгородский «Салют».

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