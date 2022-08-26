В Калуге 15-метровый скалодром откроется 28 августа

В воскресенье, 28 августа, у тренировочной базы «Спутник» на Тульском шоссе в Калуге откроется 15-метровый скалодром под открытым небом. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Он построен в рамках концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Такого уровня скалодром позволит проводить и тренировочную работу более высокого уровня, - прокомментировал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - И самое главное - проведение всероссийских соревнований, на которых мы сможем увидеть мастеров самого высокого уровня.

На торжественное открытие в Калугу 28 августа приедет мастер спорта России по скалолазанию, трехкратный победитель первенства Европы, трехкратный призер первенства мира, серебряный призер Кубка Мира Лев Рудацков.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.