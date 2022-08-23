Волейболистки из Обнинска вышли в финал первенства России

В Анапе продолжается первенство страны по пляжному волейболу среди девушек и юношей 2006-2007 годов рождения.

Сборную Калужской области на турнире представляют игроки клуба «Обнинск».

В женском турнире Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева во вторник, 23 августа, выиграли три матча на стадии плей-офф. Девушки из Обнинска оказались сильнее команд Московской области, Приморского края и Санкт-Петербурга и пробились в финал.

Решающий матч пройдет в среду, 24 августа, в 10.00.

Евдокия Староверкина и Виктория Ямалетдинова остановились на стадии ¼ финала.

Игроки из Обнинска Тимофей Аверинский и Ойбек Мирзобеков также не смогли пробиться в полуфинал.

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