Пловцы из Калужской области взяли «серебро» на Спартакиаде

Во вторник, 23 августа, стало известно, что калужские пловцы взяли «серебро» Спартакиады сильнейших спортсменов России.

Это первые в истории страны соревнования такого масштаба. Им был дан старт на прошлой неделе.

В Санкт-Петербурге во второй день состязаний по плаванию в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров наши спортсмены заняли второе место.

Команду калужан представляли: Михаил Вековищев, Владислав Герасименко, Мария Каменева и Елена Давыдова.

Сегодня калужане продолжат борьбу за медали. Михаил Вековищев прошел третьим в финал 100-метровки баттерфляем. У Марии Каменевой лучшее время в полуфинале на 100-метровке вольным стилем.

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